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Медики назвали продукт, который снижает уровень холестерина и улучшает настроение

18.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали продукт, который снижает уровень холестерина и улучшает настроение

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  • 18.12.2020, 19:57
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Медики назвали продукт, который снижает уровень холестерина и улучшает настроение

В этом продукте содержится большое количество калия, витамина В6 и клетчатки.

Диетолог Лиза Ричардс напомнила о пользе употребления бананов для здоровья человека. По словам эксперта, этот фрукт обладает удивительной способностью снижать холестерин, а за счет присутствующих в нем полезных веществ улучшает настроение, пишет orthodox.od.ua.

Бананы, по мнению многих специалистов, лучше остальных защищены толстой кожурой, поэтому входят в перечень самых безопасных фруктов. В них содержится большое количество калия, витамина В6 и клетчатки, которые помогают организму снизить уровень холестерина и поднять настроение.

Бананы - питательный, но низкокалорийный продукт. В среднем фрукте содержится около 100 калорий и ни грамма жира. Он прекрасно избавляет от застоя жидкости и поддерживает здоровье лимфатической системы. Благодаря этой особенности у любителей бананов никогда не встречается целлюлит.

Помимо этого, фрукт помогает регулировать уровень сахара в крови и очищает сосуды. Правда, в первом случае диетологи рекомендуют употреблять в пищу несколько недоспелые бананы, а во втором - с коричневыми точками.

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В этом продукте содержится большое количество калия, витамина В6 и клетчатки.
 
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