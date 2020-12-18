Источник материала: Хартия'97

«Ящик Пандоры» в Центральной Азии 7 18.12.2020, 19:45

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фото: ic24.kz

К чему приведет напряжение в отношениях Казахстана и РФ?

Попытка Российской Федерации дестабилизировать Казахстан может привести к катастрофическим последствиям во всей Центральной Азии. Об этом заявил директор по внешней политике Центра европейских реформ (CER, London) Иан Бондв, сообщает Guildhall .

По его словам, заявление депутата Государственной Думы РФ Вячеслава Никонова о том, что территория Казахстана была подарена Советским союзом и Россией, отображает преобладающее среди российских элит презрение к суверенитету постсоветских республик. Попытка Российской Федерации дестабилизировать Казахстан в целях расширения своих границ на юге и на востоке приведет к дестабилизации всей Центральной Азии.

«Заявления Вячеслава Никонова (депутат Государственной Думы РФ, заявивший, что территория Казахстана была подарена СССР и РФ – ред.), демонстрируют презрение к суверенному государству, граничащему с Россией, хотя стоит отметить, что в них нет ничего нового. В сентябре 2014 года президент России Владимир Путин заявил на выступлении в молодежном лагере «Селигер», что у Казахстана никогда не было государственности и что на территории, на которой Нурсултан Назарбаев построил Казахстан и вовсе никогда не было государственных образований. Не знаю, сделал ли Никонов свое заявление преднамеренно в канун Дня независимости Казахстана, но независимо от этого, такая позиция преобладает среди правящей элиты в России. Путин также тогда советовал казахскому народу оставаться частью «русского мира». Правящий класс в РФ не может принять суверенитет бывших советских республик, он по-прежнему полагает, что имеет право говорить от имени этнических русских, а иногда и других постсоветских меньшинств за пределами России», – заявил аналитик.

«Попытка России дестабилизировать Казахстан дестабилизирует всю Центральную Азию, регион, в котором не только Россия, но также Китай и другие внешние игроки имеют серьезные политические и экономические интересы. Границы, проведенные в советский период, во многих случаях были еще более произвольными, чем на Западе, и если Россия рискнет перекроить свои границы на юге и на востоке, она попросту откроет «ящик Пандоры». Я бы не стал рассматривать дестабилизацию Центральной Азии как выгоду для РФ, остается надеяться, что в Кремле также видят ситуацию», – подытожил Ян Бонд.

Напомним, ранее в Казахстане в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова в связи с заявлением главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории страны.

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