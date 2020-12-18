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«Когда шла в колонне МАЗ, была только одна мысль - этих сильных мужчин не победить!»

18.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Когда шла в колонне МАЗ, была только одна мысль - этих сильных мужчин не победить!»

  • 18.12.2020, 19:41
  • 2,463
«Когда шла в колонне МАЗ, была только одна мысль - этих сильных мужчин не победить!»
иллюстрационное Фото: nn.by

Белоруска поделилась, как поменялась ее жизнь за 4 месяца борьбы.

История о том, как поменялась жизнь за эти четыре месяца борьбы от подписчицы телеграм-канала «Баста»:

- Моя история началась, как и у многих, 9 августа. Всей семьёй вышли голосовать с белыми браслетами, по дороге встретили так много людей с такими же белыми браслетами и невольно друг другу улыбались. Было ощущение праздника.

Вечером я с сыном вышла к нашей школе, где был УИК и с кучей народу просто ждали протокол. Когда уже уходя сын, который был на руках, испуганно спросил, "мама, а что это война?" Я обернулась и увидела, как ОМОН со щитами и в шлемах, укладывают простых мирный людей в асфальт. Вот тогда я почувствовала страх.

Но это были цветочки, то, что творилось 9-12 августа, было ужасно. Слезы было не остановить, ощущение непонимания, как такое вообще может быть.

В день, когда вышли девушки в белом на Комаровку, я хотела к ним, но не успела. Собравшись с парой подруг мы вышли у себя к зубру, сразу нас было четверо, было очень страшно, особенно когда мимо колонна автозаков и военных проезжала. Но с каждым днём нас становилось больше.

С тех пор я выхожу всегда и везде, где могу. Если бы за каждую акцию мне дали по 15 суток, то даже не представляю, когда бы освободилась. Спустя эти месяцы страх ушел, я уже давно не убегаю. У меня нет злости на лукашистов, это их выбор, это их право, а мое право украли, поэтому я и борюсь.

Нет у меня злости на тех, кто не выходит на марши, важно свой протест выразить хоть каким-то образом, кто как может, хоть белыми листами на окнах.

Отдельная история с заводчанами. Когда я прошлась в колонне МАЗ, которая направлялась к МЗКТ, куда прилетал бывший «президент», я была уверена в завтрашней победе. Одна только мысль была: этих сильных мужчин не победить!

Сейчас мои герои те, кто несмотря ни на что присоединяется к стачке, низкий им поклон за это!

Победа будет за нами бесспорно! Жыве Беларусь!

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Белоруска поделилась, как поменялась ее жизнь за 4 месяца борьбы.
 
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