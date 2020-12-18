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Министр финансов: «Сбор за пересечение границы будут взимать при выезде из страны»
Источник материала: Onliner
Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны,
Согласно законопроекту «Об изменении Налогового кодекса», принятому Палатой представителей, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный
— Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд, — пояснил министр финансов.
По его словам, если такой подход одобрят, то собранные средства можно направить на дезинфекцию и обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.
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Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны, сообщил БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов. Согласно законопроекту…Читать далее…
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