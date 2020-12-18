Министр финансов: «Сбор за пересечение границы будут взимать при выезде из страны»

Источник материала: Onliner

Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны, сообщил БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов.

Согласно законопроекту «Об изменении Налогового кодекса», принятому Палатой представителей, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

— Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд, — пояснил министр финансов.

По его словам, если такой подход одобрят, то собранные средства можно направить на дезинфекцию и обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.