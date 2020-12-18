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Повышение налогов для мобильных операторов и айтишников, налог на пересечение границы. Депутаты одобряют

18.12.2020 21:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса», в котором появилось много чего нового и любопытного. Подробности приводит БЕЛТА.

Чтобы компенсировать расходы на борьбу с COVID-19 в 2021—2022 годах, предлагается повысить ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и ломбардов до 30%, а также увеличить подоходный налог с доходов физлиц, работающих в ПВТ и Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», до 13%.

В 2021 году также будут проиндексированы на 5,5% ставки земельного, экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога с ИП и иных физлиц.

С 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости может вырасти ставка земельного налога и арендной платы за участки, на которых располагаются торговые центры, в том числе и автостоянки, обслуживающие эти ТЦ.

Вероятно, отменят и некоторые налоговые льготы — по НДС на продукты и лекарства.

Местные Советы депутатов, возможно, получат право увеличивать или уменьшать до двух раз ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, а Мингорсовет — увеличивать ставки этого налога до четырех раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

 
 
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Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса», в котором появилось много чего нового и любопытного. Подробности...
 
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