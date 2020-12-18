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Призывную кампанию в Беларуси продлили до 1 января 2021 года
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Причина продления кампании — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, пишет
В сообщении отмечено, что такая мера позволит обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной подписанным в августе указом № 297.
Документом предусматривалось призвать в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
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Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
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