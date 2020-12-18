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Семья экс-главы Нацбанка Ермаковой сдаёт коттедж в Дроздах за 3000 долларов

18.12.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коттедж в чиновничьей части Дроздов сдают в аренду — соответствующие объявления появились на сайтах агентств недвижимости. Дом площадью 250 квадратных метров расположен в Изумрудном переулке.

Семья экс-главы Нацбанка Ермаковой сдаёт коттедж в Дроздах за 3000 долларов
Коттедж Ермаковой / realt.by​
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Как пишет "Наша Ніва", хозяевами коттеджа являются Наталья и Алексей Чепиковы — дочь и зять экс-председателя Нацбанка Надежды Ермаковой.

Сообщается, что Надежда Ермакова получила в Дроздах два элитных участка — в отличие от других чиновников. Её предшественник на посту главы Нацбанка Пётр Прокопович также обзавелся двумя домами, но второй расположен за "Минск-Ареной", а не в Дроздах.

Коттедж Ермаковой, сдаваемый в аренду, имеет два этажа с семью комнатами (пять из них — жилые), две ванные комнаты. В объявлении пишут, что жильё укомплектовано мебелью и техникой. На участке стоит своя баня, есть гараж на две машины.

За аренду хозяева просят 3000 долларов в месяц.

Кстати, этот же коттедж семья сдавала в аренду несколько лет назад. Но тогда за него просили 6000-7500 долларов в месяц.
 
Теги: Минск
 
 
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Коттедж в чиновничьей части Дроздов сдают в аренду — соответствующие объявления появились на сайтах агентств недвижимости. Дом площадью 250 квадратных метров...
 
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