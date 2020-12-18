Семья экс-главы Нацбанка Ермаковой сдаёт коттедж в Дроздах за 3000 долларов

"Наша Ніва" , хозяевами коттеджа являются Наталья и Алексей Чепиковы — дочь и зять экс-председателя Нацбанка Надежды Ермаковой. Как пишет, хозяевами коттеджа являются Наталья и Алексей Чепиковы — дочь и зять экс-председателя Нацбанка Надежды Ермаковой.





Сообщается, что Надежда Ермакова получила в Дроздах два элитных участка — в отличие от других чиновников. Её предшественник на посту главы Нацбанка Пётр Прокопович также обзавелся двумя домами, но второй расположен за "Минск-Ареной", а не в Дроздах.





Коттедж Ермаковой, сдаваемый в аренду, имеет два этажа с семью комнатами (пять из них — жилые), две ванные комнаты. В объявлении пишут, что жильё укомплектовано мебелью и техникой. На участке стоит своя баня, есть гараж на две машины.





За аренду хозяева просят 3000 долларов в месяц.





Кстати, этот же коттедж семья сдавала в аренду несколько лет назад. Но тогда за него просили 6000-7500 долларов в месяц.