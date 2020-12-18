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Бюджет на 2021 год Палата представителей приняла сразу в двух чтениях

18.12.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Палаты представителей 18 декабря приняли проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" сразу в двух чтениях, передаёт БЕЛТА.


Депутаты Палаты представителей приняли бюджет на 2021 год / БЕЛТА​

Как сообщалось ранее, бюджет будет дефицитным: расходы больше, чем доходы. Доходы планируются на уровне 23,3 миллиарда рублей, а расходы — 27,3 миллиарда рублей.

"В числе приоритетных направлений расходов бюджета — своевременное выполнение долговых обязательств, продолжение работы по повышению оплаты труда в бюджетной сфере и её сближение с зарплатой в реальном секторе, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан", — заявил министр финансов Юрий Селиверстов, представляя законопроект. По его словам, в 2021 году сохранит социальную направленность.
 
 
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Депутаты Палаты представителей 18 декабря приняли проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" сразу в двух чтениях, передаёт БЕЛТА.
 
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