Бюджет на 2021 год Палата представителей приняла сразу в двух чтениях

Как сообщалось ранее, бюджет будет дефицитным: расходы больше, чем доходы. Доходы планируются на уровне 23,3 миллиарда рублей, а расходы — 27,3 миллиарда рублей.

"В числе приоритетных направлений расходов бюджета — своевременное выполнение долговых обязательств, продолжение работы по повышению оплаты труда в бюджетной сфере и её сближение с зарплатой в реальном секторе, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан", — заявил министр финансов Юрий Селиверстов, представляя законопроект. По его словам, в 2021 году сохранит социальную направленность.



