Жителя Городка осудили на полтора года за комментарий в Telegram-чате

Николай Чернявский / vk.com​





Как пишет правозащитный сайт "Витебская весна", мужчину признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК) и во вмешательстве в деятельность сотрудника внутренних дел (ст. 365 УК). Приговор озвучил судья Александр Лешкович.





Госагентство БЕЛТА сообщало, со слов следствия, будто 22 августа Чернявский оставил в одном из Телеграм-каналов комментарий, в котором оскорбил милиционера и угрожал опубликовать его личные данные.









Мать осуждённого Людмила рассказала правозащитникам, что её сын никаких угроз не высказывал, а использовал в интернете фразу "ур...д в погонах". Причём использована она была в разговоре в чате.





"На суде Николай искренне извинялся за эти слова. А тот пострадавший сотрудник говорит: "Как человек я тебя прощаю, но как милиционер — нет", — говорит Людмила.





Ещё до суда Чернявский заплатил милиционеру компенсацию за моральный ущерб — 500 рублей.





В своём последнем слове Николай, по словам матери, полностью признал вину и раскаялся. Он просил, чтобы только не лишали свободы.