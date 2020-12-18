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Жителя Городка осудили на полтора года за комментарий в Telegram-чате

18.12.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

33-летнего Николая Чернявского суд Городокского района 15 декабря осудил на полтора года колонии общего режима.


Николай Чернявский / vk.com​

Как пишет правозащитный сайт "Витебская весна", мужчину признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК) и во вмешательстве в деятельность сотрудника внутренних дел (ст. 365 УК). Приговор озвучил судья Александр Лешкович.

Госагентство БЕЛТА сообщало, со слов следствия, будто 22 августа Чернявский оставил в одном из Телеграм-каналов комментарий, в котором оскорбил милиционера и угрожал опубликовать его личные данные.


Мать осуждённого Людмила рассказала правозащитникам, что её сын никаких угроз не высказывал, а использовал в интернете фразу "ур...д в погонах". Причём использована она была в разговоре в чате. 

"На суде Николай искренне извинялся за эти слова. А тот пострадавший сотрудник говорит: "Как человек я тебя прощаю, но как милиционер — нет", — говорит Людмила.

Ещё до суда Чернявский заплатил милиционеру компенсацию за моральный ущерб — 500 рублей. 

В своём последнем слове Николай, по словам матери, полностью признал вину и раскаялся. Он просил, чтобы только не лишали свободы.
 
 
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33-летнего Николая Чернявского суд Городокского района 15 декабря осудил на полтора года колонии общего режима.
 
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