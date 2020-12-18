Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске

Источник материала: Tut.by

Сегодня Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2», передает «Трибуна».

На фото ниже он под седьмым номером.





Последний раз до этого кикбоксер выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко.

Напомним, наше расследование показало , что с большой долей вероятности Дмитрий Шакута был на «Площади перемен» вечером 11 ноября, когда оттуда забрали Романа Бондаренко. Кроме того, это он обсуждал с Дмитрием Басковым произошедшее там на следующий день по телефону.

После инцидента мы пытались связаться с ним для получения комментария, однако его телефон был выключен, а администратор его клуба Shock не стал отвечать на наши вопросы.