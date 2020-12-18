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Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске
Источник материала: Tut.by
Сегодня Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2», передает «Трибуна».
На фото ниже он под седьмым номером.
Последний раз до этого кикбоксер выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко.
Напомним,
После инцидента мы пытались связаться с ним для получения комментария, однако его телефон был выключен, а администратор его клуба Shock не стал отвечать на наши вопросы.
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Последний раз до этого кикбоксер выходил на лед на следующий день после смерти Романа Бондаренко.
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