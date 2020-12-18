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Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей в Минске

18.12.2020 21:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Дмитрий Шакута после долгого перерыва сыграл в хоккей за любительский клуб «Бастион-2», передает «Трибуна».

На фото ниже он под седьмым номером.


Последний раз до этого кикбоксер выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко.

Напомним, наше расследование показало, что с большой долей вероятности Дмитрий Шакута был на «Площади перемен» вечером 11 ноября, когда оттуда забрали Романа Бондаренко. Кроме того, это он обсуждал с Дмитрием Басковым произошедшее там на следующий день по телефону.

После инцидента мы пытались связаться с ним для получения комментария, однако его телефон был выключен, а администратор его клуба Shock не стал отвечать на наши вопросы.

 
 
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Последний раз до этого кикбоксер выходил на лед на следующий день после смерти Романа Бондаренко.
 
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