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Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над протестующими

18.12.2020 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Число подписантов открытого обращения за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий.

Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над протестующими

В инициативе ByPol уточнили, что в списке есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси: половина подписантов — сотрудники МВД, четверть — Вооруженные силы, десятая часть — СК.

«Источники изнутри системы рассказывают, что шороху письмо навело. От себя добавим — будет наводить и дальше. Если вы готовы поставить подпись под этим письмом, пожалуйста, напишите в телеграмм-канал @honar_blr и укажите ваше имя, фамилию, звание или должность в структуре. Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000», — указано в сообщении ByPol.

Американское издание Foreign Policy раскрыло масштабы оттока кадров из МВД. На 1 ноября приводились цифры, что некомплект ГУВД Мингорисполкома — 18%, а Центрального РУВД — 29%. По состоянию на 1 декабря цифры изменились: некомплект штата ГУВД — 28% (+10% за месяц), Центрального РУВД — 38% (+9 процентов).

 
 
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Число подписантов открытого обращения за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий.
 
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