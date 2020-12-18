Более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над протестующими

Число подписантов открытого обращения за новые выборы активно растет. Сейчас в списке уже более 400 фамилий.





В инициативе ByPol уточнили, что в списке есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси: половина подписантов — сотрудники МВД, четверть — Вооруженные силы, десятая часть — СК.

«Источники изнутри системы рассказывают, что шороху письмо навело. От себя добавим — будет наводить и дальше. Если вы готовы поставить подпись под этим письмом, пожалуйста, напишите в телеграмм-канал @honar_blr и укажите ваше имя, фамилию, звание или должность в структуре. Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000», — указано в сообщении ByPol.