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Партизаны Минска идут маршем по улицам города
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Минска идут маршем по улицам города
Внушительная колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
В Беларуси уже 132 дня продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко.
- Партизаны Минска идут маршем по улицам своего города, пишет телеграм-канал
Отметим, что на
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Внушительная колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
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