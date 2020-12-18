Источник материала: Хартия'97

Партизаны Минска идут маршем по улицам города 18.12.2020, 21:33

Внушительная колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».

В Беларуси уже 132 дня продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко.

- Партизаны Минска идут маршем по улицам своего города, пишет телеграм-канал «Баста» .

Отметим, что на протесты каждый день выходят в Гродно, Мозыре и Молодечно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.