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Партизаны Минска идут маршем по улицам города

18.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны Минска идут маршем по улицам города

  • 18.12.2020, 21:33
Партизаны Минска идут маршем по улицам города

Внушительная колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».

В Беларуси уже 132 дня продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко.

- Партизаны Минска идут маршем по улицам своего города, пишет телеграм-канал «Баста».

Отметим, что на протесты каждый день выходят в Гродно, Мозыре и Молодечно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Внушительная колонна скандирует «Верым! Можам! Пераможам!».
 
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