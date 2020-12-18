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Гродно, Мозырь и Молодечно выходят каждый день
Источник материала: Хартия'97
Гродно, Мозырь и Молодечно выходят каждый день
Сегодня — 132 день непрерывных протестов в Беларуси.
В Беларуси продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко.
- Гродно, Мозырь и Молодечно! Каждый день! - пишет телеграм-канал
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Сегодня — 132 день непрерывных протестов в Беларуси.
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