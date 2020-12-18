Источник материала: Хартия'97

Чего нельзя есть и пить при приеме антибиотиков 18.12.2020, 21:09

3,406

Существуют продукты питания и напитки, которые могут негативно повлиять на эффективность антибиотиков.

Поэтому на время лечебного курса от них следует отказаться, пишет healthinfo.ua .

Алкоголь. Избегайте употребления спиртного при курсе антибиотиков. Даже умеренное питие может вызвать взаимодействие с антибиотиками, если употреблять спиртное или таблетки с интервалом менее 48 часов друг после друга. Например, антибиотики тинидазол и метронидазол могут вызывать головные боли, учащенное или нерегулярное сердцебиение, боли в животе, тошноту и рвоту, головокружения и приливы, если их принимать вместе с алкоголем.

Молочные продукты. Антибиотики нельзя запивать молоком - только водой. Молочные продукты, включая само молоко, сыр, масло и йогурт, могут повлиять на способность организма усваивать лекарства. Избегайте молочки в течение трех часов после приема антибиотиков.

Фруктовые соки. Точно так же нельзя принимать антибиотики с фруктовыми соками, особенно с грейпфрутовым, поскольку они могут помешать организму расщепить и правильно усвоить лекарство. Обогащенные кальцием напитки, например, апельсиновый сок, также снижают эффективность таблеток.

Сахар и дрожжи. Использование антибиотиков может привести к кандидозным (грибковым) инфекциям у некоторых пациентов, и особенно женщин. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием сахара и дрожжей, чтобы не накормить организм грибком Candida.

Что же надо есть? Добавление кокосового масла в рацион во время лечения антибиотиками может помочь снизить риск развития грибковой инфекции, связанной с антибиотиками. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки после курса антибиотиков восстановит здоровье кишечника, а также уменьшит рост некоторых «вредных» бактерий. Однако пищевые волокна также способны замедлять пищеварение и всасывание антибиотиков. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с клетчаткой во время лечения и есть их после курса. Эти продукты включают цельнозерновые (каши, цельнозерновой хлеб, коричневый рис), орехи, семена, бобы, чечевицу, ягоды, брокколи, горох, бананы, артишоки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .