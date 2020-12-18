Источник материала: Хартия'97

Гражданин Израиля хочет наказать белорусских милиционеров за антисемитизм и пытки 18.12.2020, 20:57

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фото: svaboda.org

Александр Фруман надеется на раскол в среде силовиков.

Уроженец Беларуси и гражданин Израиля Александр Фруман пытается привлечь к ответственности силовиков, которые пытали его и издевались во время задержания в августе в Минске.

Александр Фруман рассказал «Радыё Свабода» об инициативах организации «Белорусы в Израиле» для разрешения кризиса в Беларуси. Он считает, что Израиль должен осудить насилие в нашей стране.

Сейчас Александр Фруман и активисты сообщества уроженцев Беларуси в Израиле поддерживают пострадавших от силовиков представительниц еврейской общины в Беларуси, переживших Холокост.

О попытке привлечь в Израиле к ответственности белорусских силовиков

Максим Хорошин воспользовался универсальной юрисдикцией в Литве. В Израиле ситуация другая, так как там нет универсальной юрисдикции. Но поскольку я гражданин Израиля (только Израиля), который пострадал в Беларуси, поскольку работники милиции проявили ко мне антисемитизм, то мое заявление в полиции приняли. Прошел месяц от подачи заявления, я пытался связаться со следствием, но пока не знаю, что произошло, как они действовали, пытались ли через международные контакты направить вопросы или запросы на экспертизы в белорусские органы. Не думаю, что они добьются какого-то расследования и что это дойдет до суда, так как власти Беларуси не пойдут на контакт и сотрудничество в нынешних условиях.

Об ответственных за пытки

Я в заявлении в полицию назвал лиц, которые в этом участвовали. Моя цель была в том, чтобы им запретили въезд в Израиль. Когда мы стояли ночью в Советском РУВД, я видел, как начальник РУВД Игорь Калинник руководил всем этим и бил одного парня. Он командовал, чтобы ему не давали воды и не водили в туалет. Я видел его заместителя, который бил парня со сломанной рукой, бил именно в место перелома. Он руководил, кому куда идти, руководил тем, что происходило в уже знаменитом внутреннем дворе Советского РУВД.

К тому же стали известны имена нескольких омоновцев, которые были в автозаке, так как они друг друга по фамилиям называли. Калинник и Станиславчик попали в третий пакет санкций Евросоюза. Не знаю, как сильно эти санкции затронут Калинника, но я приветствую то, что санкции согласуются не только против людей из высших эшелонов, но и против обычного начальника РУВД.

О вручении Лукашенко верительных грамот посла Израиля

Это моя позиция и позиция сообщества выходцев из Беларуси в Израиле, которые активно поддерживают белорусский народ. Нас возмутило, что после того, что произошло в Беларуси, наш посол жмет руку и улыбается в кадре с Лукашенко, который, по моему мнению, не является легитимным. С другой стороны, мы понимаем, что в Беларуси существует еврейская община, которая особенно в такое трудное время должна иметь связь с исторической родиной. Также и с позиции сионизма, который поддерживает государство Израиль. Поэтому этот шаг был неизбежен.

Об официальной позиции Израиля

Я и наше сообщество уроженцев Беларуси в Израиле возмущены тем, что наше государство молчит. Мы провели демонстрацию у резиденции премьер-министра, мы написали письмо премьеру, у которого дедушка родом из Беларуси, мы напомнили об исторических связях между нашими странами и народами. Нам странно, что Израиль не высказал никакой позиции поддержки белорусского народа.

Израиль любит держать нейтралитет, чтобы не вызвать ответную реакцию, ведь исторически бытовой антисемитизм затухал, но остается, и никто не хочет его разбудить.

Мы выступали по телевидению. Знаю, что было давление на послов Израиля, и не только в Беларуси. Результат — встреча посла Израиля в Литве со Светланой Тихановской в Вильнюсе. Ей была выражена полная поддержка в борьбе за свободу. Нам сказали, что встреча была, чтобы выразить поддержку и предупредить, чтобы не использовали в борьбе символов Холокоста и символов, связанные с Государством Израиль. По моим источникам, такие встречи будут продолжаться. Нас это порадовало, теперь мы видим, что Израиль занял определенную позицию.

О фашизме и Холокосте в Беларуси

Сейчас часто звучат слова о фашизме, о гетто, упоминают Холокост. Все понимают,что белорусов не ведут в «душ», не включают газ и не сжигают их тела потом. Это то, что мы называем Холокостом. Когда я был в Советском РУВД, я разговаривал с одним из милиционеров, который вел меня в туалет. Я ему сказал, что приехал посмотреть места, где, как я думаю, погибла часть моей семьи. Он сказал: «Да, Холокост — это было жестоко». Я стоял и думал. Милиционер, участвующий в избиениях и пытках, который мне признался, что сегодня одного человека очень сильно побил, понимает, что Холокост — это это что-то страшное, а то, что они творят — это не Холокост. А с чем это можно сравнить? С политикой Пиночета? Но это Южная Америка, а Холокост был на территории Беларуси, поэтому люди сейчас такие отсылки делают.

О тревоге и надежде

Я живу в Израиле 22 года. В Беларусь периодически приезжаю. Для меня сейчас все белорусы — в опасности. Я переживаю за огромное количество людей. Не только за родных, но и за людей, с которыми я провел 78 часов за решеткой.

Не верю, что белорусы способны на долгий вооруженный конфликт. Изначально видно, что силы абсолютно неравны. Это было бы непродуктивно. Надежда на то, что система дальше не сможет функционировать. Они же тоже страдают от этого напряжения. В конце концов до простых людей в системе что-то начинает доходить, они начинают осмысливать. Надежда — на раскол. Обещаниям Лукашенко не верю.

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