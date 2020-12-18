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Мининформ наградил Муковозчика за его одиозные тексты

18.12.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации назвало пропагандиста Андрея Муковозчика победителем в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» в ежегодном национальном конкурсе «Золотая литера», сообщает Мининформ.



Андрей Муковозчик — обозреватель отдела политической информации ИД «Беларусь сегодня», который прославился своими одиозными колонками. В своих текстах Муковозчик часто переходит на оскорбления и даже угрозы. Фраза: «еще повыделываетесь — сам пойду в ОМОН и попрошу берцы покрепче и демократизатор в руки» — одна из его самых безобидных. Штаб Виктора Бабарико от лица Марии Колесниковой как-то пожаловался на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня» и, по ее мнению, разжигают социальную и политическую рознь. Доцент журфака проанализировала 200 текстов Муковозчика и пришла к выводу, что там используется язык вражды, или риторика ненависти, что позволяет маркировать материалы как пропагандистские. А 200 адвокатов недавно потребовали от Муковозчика извиниться по закону за то, что он оскорбил своей фразой каждого представителя их отрасли.
 
 
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Министерство информации назвало пропагандиста Андрея Муковозчика победителем в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование,...
 
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