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Доктора Сорокина признали политзаключенным

18.12.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 ноября были арестованы и взяты под стражу журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич и врач больницы скорой помощи Артем Сорокин. Позже им было предъявлено обвинение. Напомним, дело связано с публикацией медицинских документов, касающихся убитого Романа Бондаренко.



Информация опровергала заявления официальных лиц о том, что Роман Бондаренко был якобы пьян в момент избиения. При этом близкие родственники Бондаренко не считают себя пострадавшими из-за их опубликования и подтверждают их подлинность.

Белорусские правозащитники признали доктора Сорокина политическим заключенным.
 
 
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19 ноября были арестованы и взяты под стражу журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич и врач больницы скорой помощи Артем Сорокин. Позже им было предъявлено обвинение....
 
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