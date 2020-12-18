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Тихановская совершит визит в Испанию. Это 10-я страна, которую она посетит с октября
Источник материала: Партизан
21-23 декабря Светлана Тихановская посетит Мадрид. Она проведет онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчасом, встретится с министром иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.
Также Светлана проведет встречи в испанском парламенте и встретится с местной диаспорой, сообщает
Это 10-я страна, которую посетит Тихановская с официальным визитом. Она совершала визиты в Латвию, Польшу, Австрию, Словакию, Данию, Швецию, Германию, Нидерланды, Бельгию, где встречалась с руководством этих стран.
Также она встречалась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
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21-23 декабря Светлана Тихановская посетит Мадрид. Она проведет онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчасом, встретится с министром иностранных дел...
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