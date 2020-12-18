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Карбалевич: Если задать вопрос, кого нет в списке, то сразу всплывает фамилия друга Лукашенко - Михаила Гуцериева

18.12.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два бизнесмена - Александр Шакутин и Николай Воробей - оказались в списке в качестве физических лиц.



Обнародован список чиновников и юридических лиц, попавших под третий пакет санкций Евросоюза. Следует обратить внимание, что два бизнесмена - Александр Шакутин и Николай Воробей - оказались в списке в качестве физических лиц. Несомненно, санкции распространяются и на их бизнес, пишет политичнский аналитик Валерий Карбалевич.

Но здесь наиболее интересен как раз список субъектов хозяйствования. Ведь именно они попадают под понятие ”экономические санкции". Из 7 юридических лиц 4 являются предприятиями ВПК (Белтехэкспорт, АГАТ, 140 ремонтный завод, МЗКТ). Компания Синезис занимается информационной безопасностью, видеонаблюдением, и можно предположить, ее продукция используется для политических репрессий.


Управление делами президента наиболее подходит к определению "кошелек Лукашенко".

А одна из крупнейших строительных компаний Беларуси Дана Астра принадлежит сербским олигархам братьям Каричам, давним друзьям Лукашенко. Кстати, заместителем директора компании является Лиля Лукашенко - жена Виктора Лукашенко. Дана Астра без конкурса получала самые выгодные куски столичной земли, получала налоговые льготы и др. Немудрено, что компания имеет огромные доходы (до 60% ежегодно).
 
Если задать вопрос, кого нет в списке, то сразу всплывает фамилия еще одного иностранного друга Лукашенко - Михаила Гуцериева.

Возможно, можно было бы говорить и о бизнесменах, которые были доверенными лицами Лукашенко во время последних президентских выборов. Но что есть, то есть.
 
 
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Два бизнесмена - Александр Шакутин и Николай Воробей - оказались в списке в качестве физических лиц.
 
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