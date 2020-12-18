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Почти март. У зимы снова ничего не получается

18.12.2020 22:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зима снова скатилась. Еще недавно пыталась что-то изображать из себя, но скоро потеряла интерес. Белгидромет говорит, что температура градусов на 7 выше нормы, это не то октябрь, не то март. Теплый атлантический сквозняк губительно действует на остатки снега. Его запасы в ближайшие дни попытаются обновлять, но только разведут грязь. Идет серия оттепелей под давлением с запада. Ждем до 6 тепла.

Воздух, нагретый Гольфстримом, добрался уж до Орши и прет дальше на восток. В результате завтра днем может стукнуть до 6 тепла. Есть вероятность осадков. Не исключено, что это будет снег, но толку от него мало: день он вряд ли переживет. При этом предстоящей ночью (да и в последующие) может слабо подморозить. А значит — прилагаются гололедица и туман.

В начале следующей недели давление может подрасти — небо расчистится, осадков станет меньше. Зимы больше не станет: днем разброс от 2 мороза до 5 тепла. Северо-восток из последних сил старается сберечь свой с таким с трудом накопленный снег (в Езерище, говорят, 5 см).

Создается ощущение, что зима пытается повторить свой фокус из прошлого сезона.

 
 
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Зима снова скатилась. Еще недавно пыталась что-то изображать из себя, но скоро потеряла интерес. Белгидромет говорит, что температура градусов на 7 выше нормы, это...
 
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