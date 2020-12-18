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Почти март. У зимы снова ничего не получается
Источник материала: Onliner
Зима снова скатилась. Еще недавно пыталась что-то изображать из себя, но скоро потеряла интерес.
Воздух, нагретый Гольфстримом, добрался уж до Орши и прет дальше на восток. В результате завтра днем может стукнуть до 6 тепла. Есть вероятность осадков. Не исключено, что это будет снег, но толку от него мало: день он вряд ли переживет. При этом предстоящей ночью (да и в последующие) может слабо подморозить. А значит — прилагаются гололедица и туман.
В начале следующей недели давление может подрасти — небо расчистится, осадков станет меньше. Зимы больше не станет: днем разброс от 2 мороза до 5 тепла. Северо-восток из последних сил старается сберечь свой с таким с трудом накопленный снег (в Езерище, говорят, 5 см).
Создается ощущение, что зима пытается повторить свой фокус из прошлого сезона.
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Зима снова скатилась. Еще недавно пыталась что-то изображать из себя, но скоро потеряла интерес. Белгидромет говорит, что температура градусов на 7 выше нормы, это...
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