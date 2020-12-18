На Партизанском проспекте Nissan столкнулся с Renault. За рулем был 17-летний водитель

Источник материала: Onliner

Сегодня около 17:20 на Партизанском проспекте произошла авария: 17-летний водитель на автомобиле Nissan, ехавший со стороны улицы Лазо в сторону улицы Котовского, столкнулся с двигавшейся попутно машиной Renault, сообщили в ОГАИ Заводского РУВД.

В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения, пассажир Renault — девушка 2003 года рождения — доставлена в учреждение здравоохранения.

По предварительной информации, у молодого человека, управлявшего Nissan, отсутствовали водительские права.