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Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

18.12.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве персоной нон-грата.

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Главный прокурор страны Иван Гешев собрал доказательства того, что один из российских дипломатов с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения, передает Novinite.bg.

Как заявил Гешев, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему передавали финансовое вознаграждение.

Поскольку дипломаты обладают иммунитетом, то его вышлют из страны.

 
 
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МИД Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве персоной нон-грата.
 
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