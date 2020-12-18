Намеки из Москвы? «С интересом ждем новогоднего обращения Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.





Фото: hockey.by

Газета.ru задается вопросом: зачем США возвращают посла в Минск? Издание напоминает, что Джули Фишер станет первым послом США в Беларуси за 12 лет. И устами политолога Дмитрия Болкунца делает не самое приятное для главы Беларуси допущение:

— Я не исключаю, что пока приедет американский посол, Лукашенко уже покинет свой пост — вполне такое допустимо, учитывая, что ситуация у него шаткая.

Эксперт подчеркивает, что Вашингтон будет играть вдолгую:

— В этой ситуации только смена власти в Беларуси сможет перезапустить политические процессы между странами. США не рассматривают вопрос месяца, двух, трех. Они смотрят на перспективу — 5, 10, 20 лет — как они будут вести себя в этом регионе. А посол будет выполнять все поручения, которые ему будут поступать.

Интригует и обозреватель Коммерсанта Дмитрий Дризе. Он предполагает, что очередной виток санкций достиг своей цели:

— Можно так сказать, что третий санкционный пакет исправил недостатки первых двух. Очень было много вопросов на тему того, почему под рестрикции не попала Наталья Кочанова — одна из ближайших соратниц Лукашенко, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и генпрокурор Андрей Швед. И вот теперь им запрещен въезд в ЕС, и их активы, если таковые имеются, подлежат заморозке.

Дризе пишет, что давление Запада неизбежно усилит поддержку Минска со стороны Москвы. На Западе это понимают, действуют с оглядкой, но все равно действуют. А тут еще и протесты в Беларуси никуда не исчезли.

При этом Лукашенко не торопится менять Конституцию по подсказке московских партнеров.

— Таким образом, если за зиму официальный Минск не пойдет на уступки, к весне ситуация обострится — это для всех ясно. Однако к этому можно добавить то, что зиму нужно еще пережить и дожить до весны. Экономика республики может лечь набок гораздо раньше. Так что с интересом ждем новогоднего обращения Александра Григорьевича, — резюмирует обозреватель Коммерсанта.