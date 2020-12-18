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Ударил ножом в живот и сбежал. Задержан минчанин, подозреваемый в покушении на убийство
Источник материала: ОНТ
Минскими правоохранителями был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома,
Началось все с обращения пострадавшего 37-летнего минчанина в скорую помощь 15 декабря. Его с ножевыми ранениями госпитализировали, а данные о случившемся передали в милицию.
В ходе расследования выяснилось, что преступник – 29-летний безработный. Его задержали работники минского угрозыска ГУВД Мингорисполкома вместе с правоохранителями Первомайского РУВД.
Задержанный пояснил, что он в квартире потерпевшего выпивал вместе с ним, вспыхнул конфликт. Нападая, подозреваемый три раза ударил знакомого в область брюшной полости, после чего сбежал. Его арестовали в Минской области, он проходит подозреваемым в покушении на убийство.
Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.
Фото pixabay
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Минскими правоохранителями был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома, пишет БЕЛТА. Началось все с...
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