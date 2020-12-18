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На что пойдут деньги из госбюджета в 2021 году?

18.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На что пойдут деньги из госбюджета в 2021 году?

Бюджет на следующий год одобрил парламент. Это, пожалуй, главный вопрос, над которым сегодня работали обе палаты. Главный финансовый документ учитывает непростую ситуацию с пандемией, свёрстан с дефицитом (то есть расходы по прогнозам выше доходов) и при этом сохраняет неизменный ориентир – поддержка людей и развитие регионов. 

Сегодня в Палате Представителей на вечернем заседании работали с цифрами. У депутатов была возможность скорректировать финансовый план будущего года и задать коллегам вопросы. Решалось, на что пойдут дополнительные деньги. Пожалуй, основные траты связаны с расходами на помощь людям, на социальные программы и выплаты.  

Порядка 80 % уйдут на выплату пенсий. Это почти 15 миллиардов рублей. Сами же пенсии должны вырасти. Заложены и деньги на повышение оплаты труда в бюджетной сфере. 40 миллионов потратят на программу содействию занятости. В целом, на социальную сферу в финансовый план заложили значительные суммы. 

Этот финансовый план так или иначе стал ответом на пандемию. Депутаты четко определились с приоритетом – бесперебойное финансирование здравоохранения. Сохранятся и дополнительные выплаты медикам, работающим в условиях COVID-19. 

Закладывали в бюджет и помощь на работу экономики. А вот местные бюджеты смогут рассчитывать на поступления от транспортного налога. Но уже в 2022-м. А платить его вместо так называемого «дорожного сбора» автомобилисты станут с будущего года. Для физлиц ставки снизятся в среднем на 25%. 

При подготовке бюджета учитывали все риски и непростую обстановку в мире. Определились и с инфляционными ожиданиями.  

Бюджет приняли с учетом поправок в налоговый кодекс. Он активно обсуждался депутатами. Изменения утвердили во втором чтении на вечернем заседании. Согласовали депутаты и третий отдельный документ – бюджет Фонда соцзащиты. Работу над бюджетом в парламенте продолжали до позднего вечера. Из Палаты представителей документ поступил в Совет Республики. И сенаторы, понимая важность законопроекта, также нашли для него время – собрались внеурочно, специально чтобы рассмотреть этот вопрос.

По планам правительства в будущем году страна потратит больше, чем заработает. Главный финансовый документ свёрстан с дефицитом, то есть расходы будут больше доходов. Но социальная направленность бюджета сохраняется и усиливается! Дефицит составит чуть больше 2,5 % ВВП. Это 4 миллиарда рублей. Бюджет считают сбалансированным, а дефицит – управляемым. Его покроют за счёт резервов.

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Бюджет на следующий год одобрил парламент. Это, пожалуй, главный вопрос, над которым сегодня работали обе палаты. Главный финансовый документ учитывает непростую...
 
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