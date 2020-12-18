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Бесплатные субсидии от государства для бизнеса – реальность. Более 300 человек из Гомельской области запустили стартапы
Источник материала: ОНТ
Государственные субсидии – для авторов лучших стартапов. Более трёхсот безработных жителей Гомельской области в этом году открыли собственный бизнес. Они сумели защитить свои бизнес-планы и получили необходимую финансовую поддержку. Теперь у них есть возможность не просто хорошо зарабатывать, но и создавать новые рабочие места.
Елена всегда любила готовить – это и легло в основу её бизнес-плана. Придумала оригинальную идею – решила открыть мини-кафе прямо в студенческом общежитии и отправилась с ней в местный исполком. Просить финансовой поддержки.
Участвовать в программе могут только официально безработные, состоящие на учете в центрах занятости. Для этого нужно защитить свой стартап перед комиссией. Анкеты тщательно отбирают, а деньги получают, по сути, те, кто сумел проявить фантазию. В Гомельской области с начала года обладателями госсубсидий на открытие своего дела стали 330 человек.
По такой схеме стартовала и Евгения Мельникова. Причем, сразу после декретного отпуска. Взяла в аренду здание бывшего склада – 50 квадратных метров – и превратила его в большой магазин. Продаёт детскую одежду и игрушки. Местным больше не нужно ездить в Гомель, чтобы собрать детей в школу или купить подарки.
Размер субсидии зависит от места проживания: в сельской местности он выше, чем в городе – 15 бюджетов прожиточного минимума. Это около четырёх тысяч рублей. Неслучайно каждая пятая выплата, по статистике, идёт именно в деревню. Деньги можно потратить на оборудование, инструменты и сырье.
Речь, конечно, пока только о совсем небольших бизнес-проектах. При этом идеи самые разные - ремонт одежды и обуви, салоны красоты, автомастерские, деревообработка. Именно такие, казалось бы, «бытовые» стартапы и не дают уезжать молодёжи, которая не просто находит себя в бизнесе, но и затем успешно развивается. К тому же, это не единственный вариант поддержки начинающих предпринимателей. Есть и другие схемы. Можно, к примеру, получить в пользование отдельный земельный участок.
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Бесплатные субсидии от государства для бизнеса – реальность. Более 300 человек из Гомельской области запустили стартапы
Государственные субсидии – для авторов лучших стартапов. Более трёхсот безработных жителей Гомельской области в этом году открыли собственный бизнес. Они сумели...
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