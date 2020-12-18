Бесплатные субсидии от государства для бизнеса – реальность. Более 300 человек из Гомельской области запустили стартапы

Источник материала: ОНТ

Государственные субсидии – для авторов лучших стартапов. Более трёхсот безработных жителей Гомельской области в этом году открыли собственный бизнес. Они сумели защитить свои бизнес-планы и получили необходимую финансовую поддержку. Теперь у них есть возможность не просто хорошо зарабатывать, но и создавать новые рабочие места.

Елена всегда любила готовить – это и легло в основу её бизнес-плана. Придумала оригинальную идею – решила открыть мини-кафе прямо в студенческом общежитии и отправилась с ней в местный исполком. Просить финансовой поддержки.

Районные власти начинающего предпринимателя поддержали. После того, как её проект прошел отбор, женщина получила безвозмездную субсидию от государства.

Елена Ванакова, индивидуальный предприниматель: «За средства субсидии я приобрела посудомоечную машину, приобрела электроплиту, кассовый аппарат, весы, весовое оборудование, столы. То есть очень хорошо, подспорье очень хорошее».Торговая точка сразу начала приносить доход. Студенты ходят сюда обедать и ужинать. Пицца, пирожки, блинчики – то, что всегда удобно взять с собой.

Участвовать в программе могут только официально безработные, состоящие на учете в центрах занятости. Для этого нужно защитить свой стартап перед комиссией. Анкеты тщательно отбирают, а деньги получают, по сути, те, кто сумел проявить фантазию. В Гомельской области с начала года обладателями госсубсидий на открытие своего дела стали 330 человек.

Вера Савельева, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелёвсеого райисполкома: «В первую очередь, это должна быть ниша, которая нужна району, конечно же. Во-вторых, мы должны подумать, чтобы и человеку помочь в организации. В том числе мы направляем их на обучение, на курсы по организации предпринимательской деятельности».

По такой схеме стартовала и Евгения Мельникова. Причем, сразу после декретного отпуска. Взяла в аренду здание бывшего склада – 50 квадратных метров – и превратила его в большой магазин. Продаёт детскую одежду и игрушки. Местным больше не нужно ездить в Гомель, чтобы собрать детей в школу или купить подарки.

Размер субсидии зависит от места проживания: в сельской местности он выше, чем в городе – 15 бюджетов прожиточного минимума. Это около четырёх тысяч рублей. Неслучайно каждая пятая выплата, по статистике, идёт именно в деревню. Деньги можно потратить на оборудование, инструменты и сырье.

Александр Ковалёв, заместитель председателя Буда-Кошелёвского райисполкома: «Индивидуальный предприниматель – это что? Это, как минимум, одно рабочее место, кроме того, каждый предприниматель имеет право привлечь дополнительно трёх человек, то есть, как максимум, это создание четырёх рабочих мест. Соответственно, дополнительные трудовые ресурсы вовлекаются в экономику района, идёт рост экономической активности, кроме этого, это дополнительные поступления в местный бюджет в виде налоговых платежей».

Речь, конечно, пока только о совсем небольших бизнес-проектах. При этом идеи самые разные - ремонт одежды и обуви, салоны красоты, автомастерские, деревообработка. Именно такие, казалось бы, «бытовые» стартапы и не дают уезжать молодёжи, которая не просто находит себя в бизнесе, но и затем успешно развивается. К тому же, это не единственный вариант поддержки начинающих предпринимателей. Есть и другие схемы. Можно, к примеру, получить в пользование отдельный земельный участок.

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