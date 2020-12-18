Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по биатлону осталась без наград в спринте. Лидеру команды Динаре Алимбековой не удалась стрельба.

Алимбекова допустила один промах на первом рубеже, еще две незакрытые мишени было на второй стрельбе, в итоге Динара финишировала на 31-й позиции. Лучшей из белорусок на финише стала Елена Кручинкина, которая обошлась без штрафных кругов и при неплохой скорости заняла cедьмое место. Для нее это лучший результат в карьере на этапах Кубка мира.

Анна Сола стала 19-й. Весь пьедестал заняли норвежские биатлонистки. Первая позиция у Тирил Экхофф, на втором месте гонку закончила Ингрид Тандреволд. С бронзовой наградой лидер общего зачета Марта Олсбю-Ройселанд.





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