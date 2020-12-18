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Женская сборная Беларуси по биатлону осталась без наград в спринте

18.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по биатлону осталась без наград в спринте

Женская сборная Беларуси по биатлону осталась без наград в спринте. Лидеру команды Динаре Алимбековой не удалась стрельба. 

Алимбекова допустила один промах на первом рубеже, еще две незакрытые мишени было на второй стрельбе, в итоге Динара финишировала на 31-й позиции. Лучшей из белорусок на финише стала Елена Кручинкина, которая обошлась без штрафных кругов и при неплохой скорости заняла cедьмое место. Для нее это лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. 

Анна Сола стала 19-й. Весь пьедестал заняли норвежские биатлонистки. Первая позиция у Тирил Экхофф, на втором месте гонку закончила Ингрид Тандреволд. С бронзовой наградой лидер общего зачета Марта Олсбю-Ройселанд.


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Женская сборная Беларуси по биатлону осталась без наград в спринте. Лидеру команды Динаре Алимбековой не удалась стрельба.  Алимбекова допустила один промах на...
 
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