Акция «Наши дети» – в самом разгаре. Как встречают праздник и какого волшебства ждут дети?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается череда поздравлений самых маленьких. Коррекционные центры, детские сады и школы-интернаты – гости приходят к малышам с подарками. Взрослые и дети кружат хороводы, вместе загадывают желания.

К встрече гостей воспитанники Каменской школы-интерната готовились. Шили костюмы, разучивали стихи, песни и танцы. Добрые сказочные герои в спектакле победили злую Снежную королеву, которая пыталась украсть праздник. Ребята мечтают, чтобы так было и в жизни всегда.

Сегодня на празднике исполнилось заветное желание Ульяны Корень. 9-классница всегда мечтала стать героем сюжета на телевидении. А ещё девочка с нетерпением ждёт встречи с родными за праздничным ужином. Она младшая из 4 сестёр в многодетной семье,.

Поздравить воспитанников приехали шефы. Конечно, со сладостями и подарками. Местная ребятня – большие почитатели творчества, а значит сертификат на покупку музыкального оборудования точно не пропадёт.

Сергей Красовский, управляющий делами Белкоопсоюза: «Здорово дарить подарки, исполнять желания. Чувствуешь себя Дедом Морозом, волшебником. Душа расцветает. И несмотря на все трудности в мире, просто оторваться от реальности, очутиться снова в детстве».

Новогодних сюрпризов ждут все. А закрытые, карантинные зоны – не преграда для волшебства. Подарки пусть и без представлений, ёлок и сказочных персонажей, но всё же добрались даже до больничных палат. Деды Морозы в форме в этом году приятно удивили и детей, и взрослых.

Для выздоровления эмоции важны, поэтому стихи для Деда Мороза и хороводы у ёлки – по возможности обязательная программа праздника. Правда, не каждый воспитанник республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов может вот так просто закружить с гостями. Заболевания нервной, костно-мышечной систем – у каждого ребёнка здесь своя история. Вот эта девочка Лиза родилась с опухолью во рту.

Виктория Захарова: «За год у нас было 3 операции … мы не ходили. Чтобы дети были здоровы – это самое главное желание для любого родителя».

Сейчас девочке пять лет, и она практически не отличается от сверстников. Конечно, впереди ещё много работы, но в центре справлялись и не с такими случаями. Здесь волшебство случается не только под Новый год. Дети встают из инвалидных колясок, начинают говорить вопреки прогнозам, учатся жить полноценной жизнью и радоваться любому вниманию. Особенно под Новый год, когда незнакомые взрослые дарят сладости и подарки.

Выпускница центра – 16-летняя Катя Марцинкевич. Больше, чем в Деда Мороза, верит только работникам центра. Поэтому и письмо в этом году пишет им с благодарностью. Ведь её диагноз не стал приговором.

Катя Марцинкевич: «Врождённый порок развития верхних конечностей. Сейчас мне оказывают помощь, без которой до 18 лет я не могу прожить. У меня застопорятся кости, я не смогу ни писать, ни поднимать руки».

Сегодня на реабилитации в центре – 60 детей из разных уголков страны. Пока они вместе с мамами и специалистами борются с недугом и каждый год шаг за шагом становятся всё ближе к заветному новогоднему желанию – быть здоровым.

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