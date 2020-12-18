Выставку «Дом воспоминаний» презентовали в музее Янки Купалы

Источник материала: ОНТ

Самую сентиментальную выставку презентовали сегодня в музее Янки Купалы. «Дом воспоминаний» – своего рода курсовая работа слушателей Минского университета третьего возраста. С начала года их обучили «семейному делу»: как фиксировать трогательные мгновения, правильно хранить фамильные реликвии. И, наконец, вписать свою жизнь в большую историю.

Кто сюда приходит, словно домой, возвращается. У всех рождённых в СССР были такие нужные вещи: на кухне, в гардеробе... шесть комнат в этой «лаборатории памяти». 11 судеб связаны поэзией одной строки – Купалы. И с его биографией пересекаются.

Ольга Пархимович, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «Ёсць такія стэрыатыпы, што толькі праз дакументы, праз фотаздымкі мы можам усім распавесці гісторыю сваёй сям’і. На самой справе, мы пабачылі, што гэта не так. Менавіта ад прадмета ідзе экскурсія па гэтай выставе».

Участники новаторского проекта взяли из своих домов и принесли в общий 72 экспоната, каждый из которых достоин отдельного сюжета на ОНТ. Смотрим – вроде бы, простая ложка, одна из многих. Эта реликвия 75 лет назад пол-Европы прошагала.

Лилия Соловьева, участник проекта «Дом успамінаў»: «Маму звали Нина Георгиевна Паньковская (в девичестве). Когда угнали в Германию, взяла эту ложечку с собой. И эта ложечка с ней прошла и она всё время с нами. Отец никогда не вспоминал о войне. Не говорил детям, ему это было больно. Вместе с музеем делали запрос в Национальный архив. И архив дал справку-подтверждение того, что он с августа 1942 по август 1944 партизанил».

Дочь Давида Саульского – экономист. Уже на пенсии изучила новое дело. Обычно говорят, что в музеях хранят прошлое для будущих поколений. Теперь и настоящее не выпадает. Строили «Дом воспоминаний» с Белорусской ассоциацией соцработников.

«Истории обычных людей намного богаче, чем история всех народов, вместе взятых» – так говорит Орхан Памук. Лауреат литературного «Нобеля» открыл в Стамбуле Музей невинности. Экспонаты – вещи из повседневной жизни. Сегодня культурные институции по всему миру переходят из режима менторского монолога к диалогу с посетителями, предлагая им участие.

«Навигатор» по выставке – мемуары её создателей. Воспоминаний о XIX веке, конечно, меньше, чем о XX. Но сейчас и многие детали советского времени и постсоветских лет забываются. Стоит увидеть, пока такие дорогие сердцу вещи не унесли к себе домой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram