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Выставку «Дом воспоминаний» презентовали в музее Янки Купалы
Источник материала: ОНТ
Самую сентиментальную выставку презентовали сегодня в музее Янки Купалы. «Дом воспоминаний» – своего рода курсовая работа слушателей Минского университета третьего возраста. С начала года их обучили «семейному делу»: как фиксировать трогательные мгновения, правильно хранить фамильные реликвии. И, наконец, вписать свою жизнь в большую историю.
Кто сюда приходит, словно домой, возвращается. У всех рождённых в СССР были такие нужные вещи: на кухне, в гардеробе... шесть комнат в этой «лаборатории памяти». 11 судеб связаны поэзией одной строки – Купалы. И с его биографией пересекаются.
Участники новаторского проекта взяли из своих домов и принесли в общий 72 экспоната, каждый из которых достоин отдельного сюжета на ОНТ. Смотрим – вроде бы, простая ложка, одна из многих. Эта реликвия 75 лет назад пол-Европы прошагала.
Дочь Давида Саульского – экономист. Уже на пенсии изучила новое дело. Обычно говорят, что в музеях хранят прошлое для будущих поколений. Теперь и настоящее не выпадает. Строили «Дом воспоминаний» с Белорусской ассоциацией соцработников.
«Истории обычных людей намного богаче, чем история всех народов, вместе взятых» – так говорит Орхан Памук. Лауреат литературного «Нобеля» открыл в Стамбуле Музей невинности. Экспонаты – вещи из повседневной жизни. Сегодня культурные институции по всему миру переходят из режима менторского монолога к диалогу с посетителями, предлагая им участие.
«Навигатор» по выставке – мемуары её создателей. Воспоминаний о XIX веке, конечно, меньше, чем о XX. Но сейчас и многие детали советского времени и постсоветских лет забываются. Стоит увидеть, пока такие дорогие сердцу вещи не унесли к себе домой.
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Самую сентиментальную выставку презентовали сегодня в музее Янки Купалы. «Дом воспоминаний» – своего рода курсовая работа слушателей Минского университета...
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