В Бресте водитель выставлял знак аварийной остановки, и его сбила машина

Источник материала: ОНТ

Бресте водитель выставлял знак аварийной остановки, и его сбила машина" class="one-news__figure-img">

В Бресте легковой автомобиль сбил на дороге водителя, который выставлял знак аварийной остановки. Об этом сообщили в ГАИ.

ДТП произошло вечером 17 декабря, когда 22-летний водитель «Опель Вектра» обнаружил неисправность своего авто и был вынужден остановиться. Это случилось на путепроводе по улице Ленина. Брестчанин вышел на дорогу, чтобы поставить знак аварийной остановки, когда его сбил автомобиль марки «Рено Доккер». Управлял машиной 22-летний местный житель.





С тяжелыми травмами водителя «Опеля» доставили в больницу. Проводится проверка.

В ГАИ напоминают быть внимательными на дорогах: если увидели машину на «аварийке» – объезжать это препятствие следует максимально осторожно.

Фото ГАИ

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