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В Бресте водитель выставлял знак аварийной остановки, и его сбила машина
Источник материала: ОНТБресте водитель выставлял знак аварийной остановки, и его сбила машина" class="one-news__figure-img">
В Бресте легковой автомобиль сбил на дороге водителя, который выставлял знак аварийной остановки. Об этом
ДТП произошло вечером 17 декабря, когда 22-летний водитель «Опель Вектра» обнаружил неисправность своего авто и был вынужден остановиться. Это случилось на путепроводе по улице Ленина. Брестчанин вышел на дорогу, чтобы поставить знак аварийной остановки, когда его сбил автомобиль марки «Рено Доккер». Управлял машиной 22-летний местный житель.
С тяжелыми травмами водителя «Опеля» доставили в больницу. Проводится проверка.
В ГАИ напоминают быть внимательными на дорогах: если увидели машину на «аварийке» – объезжать это препятствие следует максимально осторожно.
Фото ГАИ
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В Бресте легковой автомобиль сбил на дороге водителя, который выставлял знак аварийной остановки. Об этом сообщили в ГАИ. ДТП произошло вечером 17 декабря, когда...
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