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Минфин: сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из Беларуси

18.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минфин: сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из Беларуси

Сбор за пересечение границы будет касаться транспортных средств, которые выезжают из страны. Об этом сообщает министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона «Об изменении Налогового кодекса», пишет БЕЛТА.

Данный законопроект разрешает областным Советам депутатов вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, которые весят не более 5 тонн. Размер сбора – не более трех базовых.

Министр финансов напомнил, что ранее этот сбор уже действовал. Селиверстов также отметил, что в случае одобрения данного подхода все собранные средства могут быть направлены на дезинфекцию, обеспечение необходимым пунктов пропуска.

Фото БЕЛТА


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Сбор за пересечение границы будет касаться транспортных средств, которые выезжают из страны. Об этом сообщает министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя...
 
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