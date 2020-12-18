Топ-5 сериалов к новогодним каникулам

Источник материала: ОНТ

Мы подготовили топ-5 сериалов, чтобы скоротать время за чашечкой горячего чая с лимоном в предвкушении праздников. От некоторых историй исходит настоящий холод, от которого не спастись даже под теплым пледом. А вот некоторые создают праздничное настроение. Выбор сериала за вами!

1. «Рождественская песнь»

Сериал – одна экранизация повести-сказки Чарльза Диккенса об Эбенезере Скрудже и рождественских призраках. Зрители уверены – это один из самых страшных проектов по мотивам книги, хотя призраки тут пугают и не так сильно. Создателям удалось передать мрачную реальность, а на искупление скряги Скруджа в исполнении Гая Пирса весьма любопытно наблюдать.

2. «Дом на Рождество»

Что необычно – это норвежский сериал. Главная героиня – Йоханна. Ей чуть за 30. Живет в столице и работает медсестрой. Пока все ее знакомые женятся и рожают детей, Йоханна старается не реагировать на замечания родителей о том, что и ей нужно создать свою семью. И вот последняя капля – большой семейный ужин. На нем главная героиня сообщает, что начала встречаться с парнем. Однако на самом деле парня у нее нет, и ей необходимо его срочно найти за 24 дня.





3. «Фортитьюд»

Сериал британский, но действие вновь разворачивается в Норвегии, точнее – в городке Фортитьюд, который находится на самом отшибе Арктики. В картине огромное количество завораживающих зимних красот, которыми местные не очень любуются – людей здесь впятеро меньше, чем медведей, которые могут напасть в любой момент. Однако глава города решает привлекать в эти опасные красоты туристов и строит отель прямо внутри ледника. Вроде проблема с гостями решена, но появляется еще одна. В городе совершается жестокое убийство. Чтобы разобраться, кто это сделал, в поселение приезжает детектив из Лондона.





4. «Капкан»

Исландский сериал в жанре нордического нуара. Полиция прибывает на место преступления. Начинается сильная метель. Теперь город с добропорядочными жителями и правоохранителями отрезан от остального мира. Правда, не все там законопослушные – среди них есть убийца. И он готов на новые преступления…





5. «Чародеи»

Наверное, самая добрая новогодняя сказка о волшебстве и настоящей любви. В одном очень необычном Институте необыкновенных услуг трудятся над созданием волшебной палочки. Презентовать её должны перед Новым годом, но все оказывается под угрозой. Как герои справятся с вызовами?

Фото: tvfeed.in/

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