От них в восторге весь Instagram! Отец с двойняшками стали настоящими звёздами

Источник материала: ОНТ

Саймон – отец двух милых близняшек. Он рассказывает про их совместные приключениями в своём Instagram-аккаунте , а за ними следят более 900 000 подписчиков.



Утро начинается так.

Все хотят свой домик, пусть и маленький.



Вечерняя прогулка



Малышки ухаживают за щенком



Приучаются к самостоятельности



Папа достоин украшения!

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