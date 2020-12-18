Интеграция как необходимость: Александр Лукашенко представил инициативы Беларуси на саммите лидеров СНГ

Источник материала: ОНТ

Интеграция как необходимость – так Александр Лукашенко предлагает взглянуть на Содружество независимых государств. Президент сегодня принял участие в онлайн саммите СНГ. Для Минска это заседание – повод заявить о собственных видах на интеграцию. Председательство в содружестве переходит к Беларуси. Для Александра Лукашенко это не формальность.





Большие планы, расписанные в большом объёме, Минск представит. Сегодня о них говорили, что называется, в первом приближении. Конечно, поводом для волнений были и остаются угрозы по периметру границ СНГ. Вновь на высшем уровне звучала тема Нагорного Карабаха. Конфликт исчерпан, но забывать о нём, похоже, рано.

За полчаса до начала саммита все столицы выходят на связь. Благо часовых поясов в СНГ не так уж много. Онлайн-саммит ОДКБ, затем ЕАЭС (тоже дистанционно) и вот настал черёд Содружества независимых государств. Конец года – время большой политики, в малых (из-за пандемии) формах. Драйва в дистанционном общении лидеров, конечно, куда меньше. Но хоть так.

Вспомнить старые добрые «доковидные» времена журналистов заставят часы. Саммиты реальные обычно не начинаются вовремя, а вот виртуальные в подобном замечены не были. Впрочем, 15-минутная задержка не считается за опоздание. Президент Узбекистана улыбкой председателя СНГ будет приветствовать лидеров. Казалось, если и семеро одного не ждут, но президента России всё же ждали. Спустя несколько минут появится Владимир Путин и саммит стартует. В прошлый раз (на заседании ЕАЭС) Александр Лукашенко интересовался почему-то именно у президента Узбекистана – хорошо ли тому слышно. Мирзиёев решит отплатить тем же.

Интриги в этом не было. О грядущем председательстве Беларуси в СНГ знали. Уходящий председатель коротко подведёт итоги года, ставшего, по его мнению, временем формирования нового мирового порядка. Хотя, пожалуй, больше это всё похоже на один сплошной беспорядок.

Вот так речь зайдёт о Нагорном Карабахе. Слово как раз передадут Ильхаму Алиеву. Алфавит – ничего личного. Президент Азербайджана начнёт не с того, что всех интересует, а с борьбы с ковидом. Этот саммит ведь вообще был интересен встречей (пусть и виртуальной) глав Азербайджана и Армении – впервые после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Не случилось. Никол Пашинян накануне потерял отца. В отсутствие премьера Армении уравновесить выступление Ильхама Алиева некому.

Алиев устроит коллегам исторический экскурс. Десятилетия конфликта за полчаса. Возникнет стойкое ощущение: конфликт затух – обиды не угасли. Причём не только между Баку и Ереваном. Алиев намекнёт, что перемирие нравится не всем (справедливости ради – об этом и раньше говорил Александр Лукашенко) и призовёт страны Содружества принять участие в восстановлении районов Нагорного Карабаха. Президент Беларуси на это живо откликнется. А в целом, опишет год ёмко, назвав обстановку пожароопасной.

Президент Беларуси – будущий председатель СНГ – ему и карты в руки. Концепция с подписью и печатью будет, а пока Александр Лукашенко скажет о главном: его стремление – чтобы в СНГ было не хуже, чем в ЕАЭС.

Споры об эффективности содружества живут столько же, сколько существует сам союз. В тихие и мирные времена он и правда мог бы выполнять представительские функции, но разве сейчас такое время?

Президент (приверженец самой идеи интеграции) намерен в своё председательство сделать СНГ не просто дискуссионным клубом, а площадкой для принятия решений. А зная решительность Александра Лукашенко, коллеги станут поздравлять с председательством ещё до его официального утверждения.

Президент Казахстана вообще будет убедителен, в том числе за счёт телесуфлёра. Токаев тоже скажет о беспрецедентных трудностях и о Нагорном Карабахе – как-то очень по-человечески. Дескать, народы разные, но жить всем вместе.

Львиную долю выступления Владимир Путин посвятит пандемии и роли России в борьбе с ней на постсоветском пространстве. Ковид и политика снова рука об руку.

Все лидеры признают, что как бы не было трудно, сотрудничество в формате СНГ не остановили, более того авторитет организации растёт. А ей ведь в следующем году 30. Отметить дату всех приглашают в Минск. Хотя… есть варианты.

Есть ли в шутке политический подтекст – знает только автор. Итогом же заседания станет согласование концепции развития СНГ. В исполкоме подчеркнут: при её написании исходили из равноправия и независимости стран. Вот так подумается: а ведь само понятие «независимость» для многих участников Содружества независимых же государств в этом году по-новому зазвучало.

Фото: БЕЛТА

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