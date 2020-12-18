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ТНТ завершает показ шоу «Дом-2»

18.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТНТ завершает показ шоу «Дом-2»

Стало известно о завершении показа знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

Последняя серия выйдет перед самым Новым годом.

Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16  лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет.

На ТНТ добавили, что место «Дома-2» в новом графике телепередач займет серия из пяти программ в жанре стендап.

Фото dom2.ru


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Стало известно о завершении показа знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ. Последняя серия выйдет перед самым Новым годом. Реалити-шоу...
 
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