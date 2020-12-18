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Представители студотрядов провели митинг-реквием в «Тростенце»

18.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители студотрядов провели митинг-реквием в «Тростенце»

Взглянуть своими глазами на события военных лет. Митинг-реквием сегодня прошёл в мемориальном комплексе «Тростенец».

У монумента «Врата памяти» – представители студотрядовского движения со всей страны. Участники патриотической кампании возложили цветы и зажгли лампады как символ памяти об историческом подвиге советского народа. 

Никита Савкин, комиссар Всебелорусской молодежной стройки-2020: «Эта была, конечно, инициатива Союза молодежи и студенческих отрядов. Мы решили вспомнить тех, кто погиб в годы Великой войны. Мы, несмотря на непогоду, тоже решили не быть безучастными в такой символичный год 75-летия Победы, решили тоже провести эту акцию». 

Виталия Селевончик, командир студенческого сельскохозяйственного отряда: «Поколение меняются, память об погибших героях, тех, кто защищал нашу родину, живет вечно. Очень важно, чтобы молодежь не просто следила за какой-то информацией в соцсетях, чтобы помнила по фильмам, книгам, но чтобы мы могли прочувствовать эту энергетику именно в таких местах». 

Патриотический проект «Память сердца» стартовал 13 декабря в Гродненской области. И вот вторую неделю подряд молодёжь посещает мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной.

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Взглянуть своими глазами на события военных лет. Митинг-реквием сегодня прошёл в мемориальном комплексе «Тростенец». У монумента «Врата памяти» – представители...
 
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