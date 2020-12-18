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Представители студотрядов провели митинг-реквием в «Тростенце»
Источник материала: ОНТ
Взглянуть своими глазами на события военных лет. Митинг-реквием сегодня прошёл в мемориальном комплексе «Тростенец».
У монумента «Врата памяти» – представители студотрядовского движения со всей страны. Участники патриотической кампании возложили цветы и зажгли лампады как символ памяти об историческом подвиге советского народа.
Патриотический проект «Память сердца» стартовал 13 декабря в Гродненской области. И вот вторую неделю подряд молодёжь посещает мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной.
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Взглянуть своими глазами на события военных лет. Митинг-реквием сегодня прошёл в мемориальном комплексе «Тростенец». У монумента «Врата памяти» – представители...
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