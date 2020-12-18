Бывший тренер «Шахтера» - о недовольстве белорусов: «Рано или поздно Лукашенко поймет это и уйдет в отставку»

Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер «Шахтера» украинец Юрий Вернидуб поделился мнением о ситуации в Беларуси, а также сравнил ее с происходящими в Украине протестами несколько лет назад.



Фото: ФК «Шахтер»

— Ситуация в Беларуси не напоминает вам ситуацию в Украине в 2014 году?

— Там немножко по-другому.

— В чем разница?

— У нас украинский народ более такой: если принял решение, то он идет уже до конца. В Беларуси я понять не могу. Вроде бы они и против, но как-то так все это происходит непонятно. Хотя, думаю, все равно рано или поздно Александр Лукашенко поймет это и уйдет в отставку, закончит свое президентство. Думаю, молодежь хотела бы иметь другую страну и другое свое развитие.

Потому что 26 лет один человек у власти… Ну это уже культ, это уже напоминает, как было в свое время в Туркменистане Туркменбаши, в Румынии Чаушеску. Вы сами знаете, чем эти лидеры заканчивали. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы это произошло в Беларуси. Ну, а там им решать. Нужно выбрать свою позицию. Мне бы хотелось, чтобы это было мирным путем.

50 процентам украинцев нравится Лукашенко, чистота и хорошие дороги Беларуси? Я когда приехал в Беларусь, был такого же мнения: тишина, покой, чистота. Чем недовольны? Думаю, в большей степени молодежь, наверное, недовольна. Есть много вещей, которые несопоставимы в нашем веке: прослушивание телефонов и так далее. Контроль над каждым человеком. Это неправильно, потому что каждый человек — это личность, каждый человек должен жить так, как он хочет.

Если он нарушает какие-то правила или позицию государства, то тогда — да, его можно наказать. И то это делается все цивилизованным путем. А там посмотрите после выборов. Разве это цивилизованный путь, когда начали хватать всех кого попало? Участвуешь или не участвуешь, держишь телефон в руках. Это действительно так было. Тебя закрывают в автозаке и везут. Так нельзя. Думаю, сыграло роль.

То же самое, как и в Украине, когда молодежь вышла против, когда отказались подписывать договор в ЕС. Все началось с этого. Молодежь и студенты пошли на митинг, а наш на тот момент руководитель решил принципом палки все решить. Видите, не решили. То же самое и в Беларуси с чего началось… Ну и плюс писать, что 80 процентов (официальные данные ЦИК о набранных Лукашенко процентах на выборах — Прим. ред.). Напишите 52 хотя бы. Политика — сложная вещь.

— В день выборов в Беларуси в интервью вы сказали, что все тихо и спокойно.

— А так и было! Я действительно в этот день сделал выходной для команды, чтобы все проголосовали. Ну, я-то не голосую. Я спокойно выспался, встал в часов 9−10 утра, позавтракал. Думаю, пойду прогуляюсь. Ну что там гулять? Тот Солигорск — квадратный город. Его пешком обойдешь за 1,5 часа.

Я вышел действительно прогуляться. Прекрасная погода, 9 августа, солнышко, классно вообще. Тишина, покой. Смотрю люди с детьми идут, гуляют. Все заходят, голосуют. Ну это было в Солигорске! Я говорю, как есть. Мне в часов пять потом позвонили и спросили. Я ответил, что тихо, спокойно и мирно. Люди голосуют, кайфуют.

Вечером включаю, а в Минске… И пошло. Мама дорогая! Не понял ничего. На следующий день в команде все ребята начинают рассказывать, что там происходит. Вот тогда я понял, что я опростоволосился, — как сообщает «Трибуна», сказал Вернидуб в эфире «ТаТоТаке» .