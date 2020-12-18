Источник материала: Хартия'97

Yara: Порог неприемлимости ситуации на Беларуськалии уже пройден 1 18.12.2020, 23:07

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Норвежская компания подумает о новых способах давления на солигорское предприятие.

18 декабря Светлана Тихановская и президент норвежской компании Yara Свейн Торе Холзетер обсудили репрессии и условия рабочих на «Беларуськалии».

Холзетер и представители Yara заявили, что разделяют позицию правительства Норвегии о поддержке демократической Беларуси. Представители компании уже два раза приезжали в Беларусь на переговоры с руководством «Беларуськалия». Холзетер заявил, что «порог неприемлимости ситуации на Беларуськалии уже пройден». Yara будут рассматривать новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

Напомним, Yara высказала беспокойство ситуацией на «Беларуськалии», после того как бастующих рабочих предприятия стали арестовывать и увольнять. Также в последние месяцы были случаи травмирования и гибели шахтеров. Yara требует от «Беларуськалия», как своего партнера, соблюдения Кодекса поведения деловых партнеров — этических принципов, законов, международных стандартов в области прав человека. На данный момент Yara продолжает закупки калия в Беларуси. В начале декабря гендиректор компании заявил о недопустимом нарушении прав человека в Беларуси и потребовал прекращения репрессий на «Беларуськалии».

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