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На Беларусь опускается туман

19.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На Беларусь опускается туман

  • 18.12.2020, 22:54
  • 3,221
На Беларусь опускается туман

Видимость в туманах до 500 метров.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

«Наблюдающиеся местами туманы, с 21.30 18 декабря до 3.00 19 декабря распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 11 часов утра субботы», — предупредили синоптики.

Внимание, видимость в туманах 100−500 м.

19 декабря будет преобладать облачная погода. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +1…6 °С.

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Видимость в туманах до 500 метров.
 
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