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На Беларусь опускается туман
Источник материала: Хартия'97
На Беларусь опускается туман
Видимость в туманах до 500 метров.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов ближайшей ночью и утром 19 декабря. Об этом
«Наблюдающиеся местами туманы, с 21.30 18 декабря до 3.00 19 декабря распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 11 часов утра субботы», — предупредили синоптики.
Внимание, видимость в туманах 100−500 м.
19 декабря будет преобладать облачная погода. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +1…6 °С.
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Видимость в туманах до 500 метров.
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