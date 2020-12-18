ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участница Маршей: Мне 18 лет и хочу только одного - свободной жизни в новой Беларуси

19.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Участница Маршей: Мне 18 лет и хочу только одного - свободной жизни в новой Беларуси

  • 18.12.2020, 22:30
  • 2,920
Участница Маршей: Мне 18 лет и хочу только одного - свободной жизни в новой Беларуси
Фото: onliner.by

Белорусы очень изменились за последние месяцы.

Как меняются интересы юной девушки, когда в стране происходит беспредел? История подписчицы телеграм-канала «Баста»:

- Сама по себе я обожаю проводить время в городе. Особенно по выходным. Ходить по магазинам, обедать в кафе, отдыхать в развлекательных центрах, но с этого августа мои предпочтения поменялись. Я не могу гулять с мыслью о том, что нужно купить новые сапожки или красивую кофточку. Не помню, когда в последний раз была в парикмахерской, но мне и не хочется. Я не получаю от этого удовольствия.

Мне хочется только, чтобы в субботу снова вышли на марш прекрасные девушки. Мне хочется, чтобы в воскресенье собралось как можно больше белорусов с бело-красно-белыми флагами. Мне хочется, чтобы в списках было как можно меньше задержанных, чтобы никого не били, чтобы не вешали абсурдные статьи.

Мне 18 лет, меня задерживали два раза, я отсидела 15 суток. Я хочу только одного — свободной жизни в новой Беларуси!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Башни Кремля трещат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика