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Башни Кремля трещат

19.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Башни Кремля трещат

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  • Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
  • 18.12.2020, 22:21
  • 10,164
Башни Кремля трещат

После прессинга Путина началась атака на Мишустина.

Сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Наталья Стенина, сообщила о разводе с Александром Удодовым, в прошлом – бизнес-партнером Мишустина. Казалось бы, новость из разряда желтой светской хроники уровня московской Кацапетовки, но на самом деле не совсем так.

Дело в том, что Александр Удодов в последнее время стал"ахиллесовой пятой" Мишустина, поскольку именно через него на премьера оказывалось информационное давление посредством расследований и сливов в отношении зятя.

В частности, стало известно, что в Германии Удодова подозревают в разворовывании 5,2 млрд. рублей бюджетных средств РФ, которые предприимчивый зять Мишустина освоил в немецком логистическом бизнесе, а так же занимался скупкой элитной недвижимости. Так же Удодов стал владельцем недвижимости в США на сумму более $6 млн. в период бытности Мишустина главой налоговой службы.

И кто же как не конкурирующая башня поспособствовал этим сливам и расследованиям, которые даже стали поводом для развода? А это в свою очередь, в очередной раз демонстрирует то, насколько активно пауки жрут друг друга в банке, в период утраты контроля над ситуацией "верховного".

Собственно, война за"трон" разыгралась не на шутку. И, кстати в подтверждение этому стоит даже вспомнить информацию болгарских СМИ от февраля этого года. В частности, существует мнение, что настоящей причиной эпического позора"туристов из Солсбери", которыми оказались Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров) стали действия конкурентов из СВР. Их же происками эксперты объясняют депортацию упомянутого"грушника" Владимира Русяева.

Исходя из этого, засветку в Болгарии представителя СВР Ярошенко могли организовать в ГРУ, обиженном за"подставы" со стороны конкурента. Данную версию подтверждает инсайдерская информация о том, что после провала Русяева в СВР настояли, чтобы у ГРУ отобрали гражданские должности в посольстве Болгарии. Есть информация и о том, что руководители СВР подняли в Кремле вопрос более широко – о целесообразности предоставления ГРУ должностей гражданских дипломатов.

Хороший сериал, смотрим дальше! Сезон-2021 будет куда фееричней, уж поверьте и не переключайтесь! Мазаль тов!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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Теги: Новости
 
 
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После прессинга Путина началась атака на Мишустина.
 
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