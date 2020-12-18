Источник материала: Хартия'97

«Ъ»: Экономика Беларуси может лечь еще до начала весны 3 18.12.2020, 22:12

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ситуация обостряется.

Политический обозреватель «Коммерсантъ» Дмитрий Дризе с интересом ждет новогоднего обращения Александра Лукашенко.

«Можно так сказать, что третий санкционный пакет исправил недостатки первых двух. Очень было много вопросов на тему того, почему под рестрикции не попала Наталья Кочанова — одна из ближайших соратниц Лукашенко, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и генпрокурор Андрей Швед. И вот теперь им запрещен въезд в ЕС, и их активы, если таковые имеются, подлежат заморозке.

Но самое главное — это список юридических лиц. Он вроде бы небольшой — всего семь компаний. Тем не менее эффект от этого ожидается весьма ощутимый, в частности, санкции вводятся против управделами Лукашенко, крупного девелопера, IT- компании, а также стратегических оборонных предприятий, таких как Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт». Это белорусский аналог российского «Рособоронэкспорта». Но и это еще не все — и то, и другое юридическое лицо, так или иначе, имеют отношение к России, хотя бы потому что белорусские тягачи возят наши стратегические и другие ракеты. Что касается «Белтехэкспорт», там вполне может иметь место прямое российское участие», — cчитает Дмитрий Дризе.

«Таким образом, если за зиму официальный Минск не пойдет на уступки, к весне ситуация обострится — это для всех ясно.

Однако к этому можно добавить то, что зиму нужно еще пережить и дожить до весны. Экономика республики может лечь набок гораздо раньше. Так что с интересом ждем новогоднего обращения Александра Григорьевича», — пишет Дмитрий Дризе.

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