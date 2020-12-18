Источник материала: Хартия'97

Ученые разгадали загадку метронома Бетховена 2 18.12.2020, 22:01

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фото: discover24.ru

Испанские специалисты проанализировали скорость воспроизведения сочинений композитора.

Испанские ученые с помощью методов обработки больших данных проанализировали скорость воспроизведения сочинений Бетховена разными дирижерами и пришли к выводу, что великий композитор неправильно считывал показания метронома, и, следовательно, ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS One (перевод — ria.ru ).

Людвиг ван Бетховен был одним из первых композиторов, которые начали использовать метроном — устройство, запатентованное Иоганном Непомуком Мельцелем в 1810-е годы. Примерно с 1815 года Бетховен дополнял свои нотные записи числовыми метками с указанием ритма метронома.

Однако у большинства музыкантов и исследователей музыки эти цифры вызывают вопросы — если исполнять произведения в том темпе, который указал мастер, то получается слишком быстрый, как говорят искусствоведы, "бешеный" вариант.

Некоторые дирижеры, приверженцы так называемого историзма, так и делают, но чаще всего произведения Бетховена исполняют в "романтическом" стиле, то есть более медленно, чем рекомендовал композитор, а темп каждый оркестр выбирает по своему усмотрению.

Существует множество гипотез, которые пытаются объяснить загадку "метронома Бетховена". Одни предполагают, что прибор был сломан или плохо смазан, другие — что первоначальная конструкция метронома, которым пользовался Бетховен, отличалась от современной.

Исследователи из Университета Карлоса III в Мадриде решили проверить эти гипотезы. Они разработали математическую модель "метронома Бетховена", основанную на двойном маятнике, с поправками, которые учитывают амплитуду колебаний, трение механизма, силу импульса и массу стержня.

"С помощью этой модели мы разработали методологию оценки исходных параметров метронома Бетховена по имеющимся фотографиям и схеме патента", — поясняют авторы работы.

В дополнение к этому они разобрали современный метроном, чтобы измерить его и использовать для проверки математической модели и методологии.

После этого они проанализировали темп и его вариации для каждой из симфоний Бетховена в интерпретации 36 разных дирижеров, заложив в компьютер в общей сложности 169 часов музыки.

"Наше исследование показало, что дирижеры, как правило, играют медленнее, чем указывал Бетховен, даже те, кто стремится следовать им в точности. Темпы, заданные композитором, слишком быстрые — до такой степени, что музыканты в любом случае стремятся замедлить их", — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Иньяки Укара (Iñaki Ucar), музыканта и специалиста-аналитика в Институте больших данных.

Авторы заметили, что дирижеры почти всегда вносят систематическую поправку в замедление темпа симфоний. Оказалось, что отклонение не случайно и его можно скорректировать, если внести в цифровую модель поправку на вес груза, закрепленного на стержне метронома.

Окончательный ответ пришел к исследователям, когда на первой странице рукописи Девятой симфонии они увидели отметку "108 или 120". Ученые догадались, что мастер сомневался, когда делал эту надпись. Но не в том, как быстро исполнять произведение — разница в темпе была бы слишком велика, — а в том, в каком месте считывать показание метронома.

"Это отклонение можно объяснить тем, что композитор считывал шкалу прибора под грузом, а не над ним. В конечном счете это обычная проблема использования новой техники", — говорит другой автор исследования, Альмудена Мартин-Кастро (Almudena Martin-Castro).

По мнению авторов, их открытие ставит точку в 200-летнем споре о правильности исполнения произведений Бетховена и позволяет музыкантам и критикам по-новому взглянуть на творчество великого композитора.

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