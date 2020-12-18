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Великобритания присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
В санкционный список Великобритании добавлены 29 человек и 7 компаний, он соответствует тому, что опубликовал ЕС. Всего в британском списке 88 человек.
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Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса 17 декабря. В него вошли несколько крупных компаний, в том числе МЗКТ, Dana Holdings, «Синезис» и другие.
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В санкционный список Великобритании добавлены 29 человек и 7 компаний, он соответствует тому, что опубликовал ЕС. Всего в британском списке 88 человек.
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