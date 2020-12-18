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Уже 400 силовиков подписались за новые выборы: BYPOL раскрыл, из каких структур подписываются чаще
Источник материала: Партизан
Инициатива BYPOL, объединяющая экс-сотрудников силовых ведомств Беларуси,
По данным BYPOL среди подписантов есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси. Более детально картина такая:
Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000, пишет
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Инициатива BYPOL, объединяющая экс-сотрудников силовых ведомств Беларуси, сообщила в своем телеграм-канале, что под открытым обращением за новые выборы и против...
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