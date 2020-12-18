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Дмитрия Шакуту после долгого перерыва увидели на хоккее в Минске
Источник материала: Партизан
18 декабря в Минске на хоккее заметили Дмитрия Шакуту. Как сообщает
Дмитрий Шакута под номером 7 / t.me/tribuna_by
Последний раз до этого кикбоксёр выходил на лёд на следующий день после смерти художника Романа Бондаренко.
Шакуту подозревают в том, что он был на "Площади Перемен" 11 ноября, когда там избили Романа Бондаренко. Позже Бондаренко от травм скончался в больнице. Фоноскопическое исследование, которое TUT.by заказал российским специалистам, показало с большой долей вероятности, что на следующий день после избиения именно Шакута по телефону обсуждал эту историю с председателем Федерации хоккея Дмитрием Басковым.
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18 декабря в Минске на хоккее заметили Дмитрия Шакуту. Как сообщает Tribuna.com, он играл за любительский клуб "Бастион-2" под седьмым номером.
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