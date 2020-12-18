Фотофакт: в Витебске зажгли главную городскую елку

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 дек – Sputnik. Главную городскую елку зажгли на площади Победы в Витебске, несмотря на пандемию и отмену традиционного парада Дедов Морозов, мероприятие посетило немало горожан.

© Sputnik / Павел Вур Главная елка Витебска в центре города

Собирать 33-метровую ель на площади начали 24 ноября, а последние отладки иллюминации провели 16 декабря. Поздравить жителей в пятницу пришли 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек.

"От всей души поздравляю наших дорогих горожан с праздником и желаю всем в следующем году крепкого здоровья и чтобы больше наш парад никогда не отменяли", – сказал со сцены один из участников шоу.

© Sputnik / Павел Вур Горожан со сцены поздравил Дед Мороз

Порадовали собравшихся и сотрудники МЧС, которые в виде сказочных гномов спустились по стене с крыши соседней многоэтажки.

© Sputnik / Павел Вур Все желающие могли сфотографироваться с новогодними персонажами

Кроме елки и ставших уже традиционными светодиодных шара с туннелем, на площади Победы, как и в прошлом году, установили новогодние аттракционы.