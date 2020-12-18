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Парламент легализовал в Швейцарии однополые браки

19.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Федеральное собрание Швейцарии одобрило в пятницу законопроект, который разрешает в стране однополые браки.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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В Национальном совете (нижняя палата) за принятие закона проголосовали 136 парламентариев, 48 – против, девять воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата) в поддержку данной инициативы высказались 24 депутата, против – 11, воздержались семеро.

По закону в Швейцарии разрешаются однополые браки, а лейсбийские пары смогут получить доступ к банкам спермы.

Против этого закона выступили ультраконсерваторы – христианская партия Федерально-демократический союз, там ранее заявляли, что планируют организовать референдум по данному вопросу.

В Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения с 2007 года – для них была предусмотрено так называемое зарегистрированное партнерство. При этом членам таких семей нельзя было усыновлять детей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения с 2007 года – для них была предусмотрено так называемое зарегистрированное партнерство.
 
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