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Парламент легализовал в Швейцарии однополые браки
19.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Федеральное собрание Швейцарии одобрило в пятницу законопроект, который разрешает в стране однополые браки.
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
В Национальном совете (нижняя палата) за принятие закона проголосовали 136 парламентариев, 48 – против, девять воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата) в поддержку данной инициативы высказались 24 депутата, против – 11, воздержались семеро.
По закону в Швейцарии разрешаются однополые браки, а лейсбийские пары смогут получить доступ к банкам спермы.
Против этого закона выступили ультраконсерваторы – христианская партия Федерально-демократический союз, там ранее заявляли, что планируют организовать референдум по данному вопросу.
В Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения с 2007 года – для них была предусмотрено так называемое зарегистрированное партнерство. При этом членам таких семей нельзя было усыновлять детей.
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В Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения с 2007 года – для них была предусмотрено так называемое зарегистрированное партнерство.
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