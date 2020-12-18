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Сроки призывной кампании продлили до 1 января из-за COVID
19.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года на фоне пандемии COVID-19. Соответствующий указ подписал сегодня президент республики Александр Лукашенко.
© Photo : Минобороны Беларуси
Документ предусматривает продление сроков призывной кампании и отправки граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, к местам прохождения службы. Теперь крайний срок призывной кампании – 1 января.
"Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом №297", - сообщили в пресс-службе главы государства.
Лукашенко подписал Указ № 297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве" в августе этого года.
Документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
Согласно белорусскому законодательству, военнообязанными становятся, достигнув 18-летнего возраста.
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Такое изменение вынуждены были внести, чтобы обеспечить вооруженные силы и другие роды войск личным составом во время пандемии.
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