Все стабильно: МАРТ рассказал о ценах на маски и антисептики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Белорусский рынок насыщен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, антисептиками и защитными перчатками, сообщили в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования республики.

В настоящее время МАРТ на постоянное основе осуществляет мониторинг стоимости этих товаров. Ранее Совмин принял постановление, согласно которому министерство получило право регулировать цены на средства индивидуальной защиты.

"Предоставление права МАРТ по регулированию цен на первые три позиции товаров (маски, антисептики, перчатки – Sputnik) связано с исключительной эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь", – пояснили в ведомстве и отметили, что сейчас для введения регулирования оснований нет.

В министерстве напомнили, что в случае значительного роста цен или определенного дисбаланса на рынке МАРТ может начать регулирование на рынке.

Осенью ведомство рекомендовало всем торговым объектам (не только аптекам) обеспечить достаточный запас средств индивидуальной защиты для продажи, а их производителям – их бесперебойную поставку.

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